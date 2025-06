Un bambino di tre anni a Palermo è caduto in una piscina al Country Club in viale dell’Olimpo ed è stato ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo. Il bimbo insieme ai genitori stava trascorrendo una giornata quando è finito in acqua.

I carabinieri intervenuti hanno accertato che il bimbo si sarebbe trovato su un sediolino agganciato al tavolo dei genitori, ma sarebbe sceso, raggiungendo la piscina. In pochi istanti si è temuto il peggio. E’ stato soccorso dal padre e poi sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello. Le sue condizioni non sono gravi.

La tragedia a Sferracavallo

In un’abitazione di via del Tritone perse la vita il piccolo Enrico, che doveva ancora compiere tre anni. Nella villetta, quel giorno, stavano tutti riposando, quando il bambino si alzò, raggiunse la piscina e cadde in acqua.

Era il 2 agosto dello scorso anni: a fare la più terribile delle scoperte fu il padre che lanciò l’allarme, ma era ormai troppo tardi e per Enrico non ci fu niente da fare. La tragedia colpì profondamente tutta la città.