Gli agenti della polizia municipale di Palermo sono intervenuti sin dalle prime ore del mattino nella zona di corso Tukory e dell’Albergheria, con particolare attenzione alla piazza San Francesco Saverio e alle vie Giuliano Majali e Corrado Avolio.

Numerose le sanzioni elevate per violazione del codice della strada agli automobilisti indisciplinati, diversi i casi di rimozione forzata di veicoli in sosta vietata. Giro di vite anche con le attività commerciali della zona e con i venditori ambulanti senza licenza, alcuni dei quali hanno cercato di darsi alla fuga all’arrivo degli agenti a cui è stata sequestrata la merce.

In uno dei banchetti improvvisati, abbandonato dal venditore, sono stati rinvenuti farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica e molti dei quali erano già scaduti. Rinvenuta anche una gran quantità di marmellata, che riportava la dicitura di aiuto alimentare UE, anch’essa scaduta. Tutte le sostanze e gli alimenti rinvenuti sono stati avviati a distruzione immediata, con la collaborazione di Rap che, intervenuta per il necessario supporto, ha rimosso rifiuti di ogni genere, fra cui circa 40 metri cubi di mobili, masserizie e ingombranti.

Nell’operazione, che si è protratta per tutta la mattinata, le pattuglie intervenute hanno provveduto a rimuovere 8 veicoli, risultati abbandonati, che sono stati avviati alla demolizione. Mentre, per almeno un’altra dozzina, sono state avviati accertamenti specifici per stabilirne la destinazione.

Numerosi i controlli anche sui veicoli in transito: è stato sorpreso alla guida di un motociclo, risultato rubato e con targa non propria, un rider sprovvisto di patente.

“La polizia municipale – dichiara il comandante Angelo Colucciello – non può non rispondere fattivamente alle giuste esigenze dei cittadini, che chiedono soprattutto certezza delle regole e rispetto reciproco. Numerose sono le segnalazioni che giungono ogni giorno al Comando e la risposta della Polizia Municipale è immediata. Si continuerà a programmare i servizi in maniera tale da sfruttare al meglio le risorse disponibili e gli interventi continueranno, specie in questo momento, in cui l’Amministrazione Comunale sta mettendo in atto un grande sforzo nell’avviare anche in questa zona la raccolta differenziata”.