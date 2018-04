Blitz dei carabinieri in corso, in via Antonello Da Messina a Carini (Pa). I militari, un centinaio in tutto, sono impegnati da questa mattina a perquisire gli edifici di edilizia economica e popolare nella cosiddetta zona Peep.

Unità cinofile, una ventina di gazzelle dell’Arma, vigili del fuoco, polizia municipale e personale Enel stanno passando al setaccio l’intero quartiere, alla ricerca di droga, armi, allacci abusivi alla corrente elettrica ed altro. Ispezionate anche alcune stalle abusive presenti nell’area interessata dai controlli.

Qui ci sono decine e decine di animali tra cavalli e capre tenuti senza alcuna autorizzazione. Sono stati trovati tre esercizi commerciali abusivi: una panetteria, una sala scommesse e un deposito rifiuti.