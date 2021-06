Forte boato nella notte a Palermo. Poi si è alzata una coltre di fumo nero in via Ugo La Malfa. Ad andare in fiamme un capannone in via Ugo La Malfa.

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco, agenti di polizia e carabinieri.

Tantissime le chiamate arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare l’esplosione. In tanti l’hanno sentita in modo nitido.

Nella zona il traffico è stato bloccato per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire.