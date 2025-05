Ha aggredito i carabinieri durante un controllo al Borgo Vecchio. Il giovane di 25 anni fermato a bordo di uno scooter senza assicurazione con la revisione scaduta quando ha compreso che lo scooter stava per essere sequestrato ha iniziato ad aggredire i militari. Frasi irripetibili e il tentativo di aggressione fisica.

Il giovane è stato bloccato grazie all’arrivo di altri militari in soccorso e portato in caserma. Qui la boria e la spavalderia mostrata in strada è sparita. Ha chiesto più volte scusa per come si era comportato e ha ridimensionato i suoi atteggiamenti bellicistici anche perché nel frattempo sono arrivati la compagna e i familiari.

Il giovane è stato denunciato per minacce aggravate e violenza. Lo scooter è stato sequestrato ed è stata elevata una multa.