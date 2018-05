dopo le polemiche sull'elezione del presidente regionale picarella

Confcommercio torna al centro della bufera. Non basta la polemcie esplosa dopo l’elezione di Francesco Picarella al regionale. Anche a Palermo piovono dure critiche alla gestione di Patrizia Di Dio.

A lanciare un attacco senza precedenti è la vicepresidente, Rosanna Montalto, che, con una dura lettera, accusa la Di Dio di aver riportato l’associazione al passato: “Esercita il suo ruolo – si legge nel documento – con gli stessi metodi del tanto criticato Helg, nel silenzio più assoluto e senza decisioni collegiali” .

La presidente Di Dio si difende e contrattacca la Montalto ed al Giornale di Sicilia parla di “affermazioni false”.

Tutto ha probabilmente inizio proprio dalla elezione del nuovo presidente regionale con 5 associazioni provinciali schierate contro il nuovo vertice e fra queste anche Palermo guidata dalla Di Dio. Scoppia la polemica (vedi l’articolo di ieri di BlogSicilia) e questo fda ilv ia a tutti gli altri mal di pancia sopiti compresi quelli esistenti a Palermo e dei quali non c’era traccia fino ad ora.

Così inizia a circola la lettera inviata ai componenti della giunta da Rosanna Montalto nella quale la vice presidente esprime, con forza, la sua contrarietà alla gestione Di Dio: “Non mi pare che da quando è stato avviato il ‘nuovo corso’ dell’associazione, siano stati rispettati ruoli e compiti dell’assemblea, del consiglio e di ognuno di noi – scrive Montalto – e in particolare della presidente che a tali principi deve per prima conformarsi”.

Le accuse sono un crescendeo, la Montalto parla di “azioni sindacali puramente autoreferenziale, prive di effetti per il territorio e per le categorie che rappresentiamo” ma l’accusa più dura arriva a seguire “le nostre regole statutarie sono costantemente eluse – si legge nella lettera -. Si è tanto criticato, e giustamente, anche da parte di chi oggi riveste la stessa carica, il modo di gestire la federazione da parte di Roberto Helg, un accentratore che riservava a sé la gestione di tutto, che concentrava su di se gli incarichi, come la presidenza del consorzio Fideo. Oggi questo modus operandi non è cambiato. La presidente Di Dio esercita il suo ruolo con quegli stessi metodi, e per non farsi mancare nulla, nel silenzio, è stata nominata presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Fideo. Avevo sperato – conclude Montalto – nel nuovo inizio, c’ho creduto ma non è stato così. Adesso chiedo una discussione aperta negli organismi dell’associazione”.

Non resta in silenzio Patrizia Di Dio per la quale “Stupiscono fortemente i toni e i contenuti della lettera inviata da Rosanna Montalto alla giunta con la quale descrive una situazione che non soltanto non è nei fatti ma che probabilmente vede esclusivamente lei. Ritengo assolutamente false e offensive e le respingo al mittente le affermazioni che mi paragonano all’ex presidente che rappresenta soltanto un passato triste e una pagina dolorosa per la nostra confederazione. Per cancellare quel passato – conclude Di Dio – abbiamo dovuto in tanti mettere in campo il nostro impegno quotidiano e la nostra buona reputazione per restituire quella immagine di legalità e di trasparenza che deve contraddistinguere l’operato di imprenditori e commercianti”