Un uomo di 73 anni Antonino Mario D’Anci di 73 anni è morto in ospedale dopo essere caduto con la bici elettrica nella corsia del tram a Palermo. L’incidente si è verificato in via Pollaci. L’uomo è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Civico dove è morto per le gravi ferite riportate.

D’Anci abitava nel quartiere di Villa Tasca. Le indagini sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale. L’uomo ha perso l’equilibrio in un tratto di strada dove non ci sono le barriere percorso anche dalle auto. Il 73enne è uscito di strada, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente per terra. Una ruota sarebbe infatti finita sulle rotaie, facendo perdere l’equilibrio al ciclista.