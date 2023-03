Potrebbe trattarsi di un infortunio sul lavoro

Un uomo di Misilmeri, di 43 anni, Giovanni Sanci è morto al Trauma Center di Villa Sofia. L’uomo era ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal tetto di un’abitazione mentre stava riparando un’antenna.

Inizialmente si era detto che si trovava nei pressi della sua abitazione, ma sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Misilmeri e dei funzionari dell’Asp di Palermo per accertare le cause della morte. Potrebbe trattarsi dell’ennesima morte sul lavoro.

L’ipotesi che Sanci stesse lavorando in un’abitazione privata. L’uomo era molto conosciuto e tifoso del Palermo tanto che nelle ultime sfide dei Palermo Calcio sono apparsi striscioni «Forza Giovanni non mollare».

Sanci nella caduta aveva riportato diverse fratture e traumi agli organi interni. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi.