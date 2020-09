Nuovo comandante Giuseppe Gargano

Avvicendamento al Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Mondello. Si è svolta nella mattinata odierna, nella splendida cornice del Circolo della Vela Sicilia, il passaggio di consegne tra il Primo Maresciallo Np/Ms Vincenzo Piombo, destinato a ricoprire un nuovo incarico presso la Capitaneria di Porto di Palermo ed il nuovo comandante Primo Maresciallo Np Giuseppe Gargano, che proveniente dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

La cerimonia si è svolta davanti ad una rappresentanza di personale civile e militare in ottemperanza alle misure restrittive in materia di contenimento del contagio da Covid-19, tuttavia non è mancata la solennità del momento e la commozione dei presenti.

Numerosi gli attestati di stima verso il Comandante Piombo per il lavoro svolto con zelo e entusiasmo in questi cinque anni.

Nel suo discorso di saluto, il Maresciallo Piombo nel ringraziare tutte le personalità presenti ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti dal Locamare Mondello, grazie e soprattutto alla professionalità del suo equipaggio nei cinque anni di Comando.

Significativi e proficui, inoltre, per le comunità di Mondello e di Isola delle Femmine, sono stati i rapporti istituzionali e la preziosa opera di collaborazione e disponibilità tenuti sia con le locali Forze dell’Ordine che con le Autorità Civili, con gli Enti locali e con le Associazioni .

Al Comandante Gargano, la cui esperienza e l’alto spessore professionale e umano saranno garanzia di continuità nell’azione amministrativa ed operativa, vanno i migliori auguri di “buon vento”.