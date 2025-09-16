Cerimonia alla caserma Cangialosi a Palermo

Cambio al comando interregionale dell’Italia sud occidentale della guardia di finanza. Nella caserma di Palermo Giuseppe Cangialosi alla presenza del comandante generale della guardia di Finanza Andrea De Gennaro, si è tenuto il passaggio fra il generale di corpo d’armata Antonino Maggiore e il generale di corpo d’armata Giuseppe Magliocco, proveniente dal Comando Regionale Toscana.

Il generale Maggiore, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, ha salutato i finanzieri della Sicilia e della Calabria alla presenza, ringraziandoli per la gratificante attività svolta nonché per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato efficacemente e senza sosta per contrastare l’illegalità, proteggere l’economia legale e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Il generale Maggiore ha poi augurato al generale Giuseppe Magliocco il raggiungimento di nuovi, importanti, traguardi nel prestigioso incarico alla guida delle Fiamme Gialle siciliane e calabresi.

Il comandante generale della guardia di finanza, generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro, nel salutare con sentimenti di assai viva cordialità e stima il generale Antonino Maggiore, ha poi rivolto un augurio di “buon lavoro” al generale Giuseppe Magliocco nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse del corpo e del Paese.