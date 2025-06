Nella serata di ieri, presso il complesso di caserme “Dalla Chiesa – Calatafimi” di Palermo, si è svolta una cerimonia ufficiale per il passaggio di consegne del Comando della Legione Carabinieri Sicilia. Il Generale di Divisione Giuseppe Spina ha ufficialmente lasciato l’incarico, dopo quasi due anni di servizio, per assumere il ruolo di Direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno, organismo responsabile della prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, anche a livello internazionale.

Alla cerimonia, con l’eccezionale presenza del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale “Culqualber”,erano presenti autorità civili, religiose e militari della Sicilia, nonché numerosi Carabinieri in servizio e in congedo e dei reparti speciali. Durante l’evento, il Generale Spina ha ricordato i principali risultati conseguiti nel corso del suo mandato: 68 operazioni antimafia, 870 persone arrestate e sequestri patrimoniali per un valore di circa 100 milioni di euro. Ha inoltre espresso il suo ringraziamento a tutto il personale dell’Arma in Sicilia, sottolineando la passione e la dedizione con cui affrontano quotidianamente le sfide legate alla sicurezza del territorio.

Il Presidente, Luogotenente Carica Speciale Enrico Bonavita e l”Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) – Sicilia desiderano esprimere il proprio più sincero e sentito ringraziamento al Generale di Divisione Giuseppe Spina per il suo straordinario impegno, la dedizione e il lavoro instancabile svolto al servizio della collettività durante il suo incarico alla guida della Legione Carabinieri Sicilia. La sua leadership ha rappresentato un esempio di integrità, competenza e passione, contribuendo in modo significativo a rafforzare l’immagine e l’efficacia dell’Arma dei Carabinieri sul territorio siciliano.

L’operato del Generale Spina si è distinto non solo per i risultati concreti raggiunti, come le numerose operazioni antimafia, gli arresti e i sequestri patrimoniali di grande rilievo, ma anche per la capacità di mantenere un rapporto di fiducia e vicinanza con la comunità e con il personale militare. In un contesto complesso e spesso difficile, egli ha saputo ascoltare con attenzione e sensibilità le problematiche dei militari, dimostrando un non comune senso di empatia e comprensione. Questa attenzione alle esigenze e alle voci di chi indossa l’uniforme ha rappresentato un elemento fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza, motivazione e coesione all’interno dell’Arma.

L’USIC – Sicilia riconosce e apprezza profondamente il valore di questa figura, che ha saputo incarnare i principi di servizio, integrità e umanità, contribuendo a rendere l’Arma dei Carabinieri un punto di riferimento affidabile e rispettato nella società. La sensibilità dimostrata nel dialogo con i militari e l’attenzione alle loro esigenze sono stati elementi di grande importanza, capaci di favorire un clima di collaborazione e di rispetto reciproco, fondamentali per il buon funzionamento di un’istituzione così delicata e strategica.

In conclusione, l’USIC – Sicilia desidera esprimere ancora una volta la propria gratitudine al Generale Spina, riconoscendo in lui un esempio di eccellenza e di dedizione al servizio pubblico. La sua figura resterà un punto di riferimento e un modello ispiratore per tutti coloro che operano nell’Arma, e il suo contributo continuerà a essere ricordato come un esempio di impegno e umanità al servizio della collettività.