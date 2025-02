Un capolavoro che sfida il tempo e il giudizio. Camille Claudel non è solo un nome, ma un’anima ribelle, un talento straordinario soffocato dall’incomprensione. Vive, respira e parla sul palco, portando con sé il peso della sua arte e del suo destino. Scultrice visionaria, musa e prigioniera di un mondo che non le ha concesso libertà, Camille ha lottato per affermare il proprio genio in un’epoca che non era pronta ad accoglierla. Siamo abituati a vedere l’arte, ma cosa accade quando l’arte stessa si fa carne, passione e tormento? Questo spettacolo – basato sulla biografia, le lettere e l’arte di Camille Claudel – è un viaggio intenso nel cuore e nella mente di una delle artiste più geniali e dimenticate della storia.

Il 2 marzo 2025 alle ore 18:30, presso il Teatro Re Mida – Casa Cultura, quattro attrici – Federica Benigno, Arianna Scuteri, Valentina Todaro e Chiara Torricelli – interpreteranno le molteplici sfaccettature di Camille, mentre le voci di Daniela Vasta e Matteo Contino daranno vita ai pensieri e alle parole di Camille e Rodin. A completare il cast, la partecipazione di Sofia Graziano.

Lo spazio scenico è un luogo della memoria, un territorio mutevole dove il passato e il presente si intrecciano senza confini netti. Suoni e movimenti evocano il caos della creazione e la solitudine della reclusione. La musica contemporanea lega il tempo di Camille al nostro presente, in un viaggio sensoriale tra voci, corpi e immagini.

Chiara Torricelli, autrice e regista dello spettacolo, ha ricevuto una Segnalazione di merito nella sezione A – scrittrici teatrali per il suo monologo “Camille Claudel” al Premio Nazionale Bianca Maria Pirazzoli. Il suo testo è stato pubblicato su “Monologhi al femminile vol. 3” a cura di Sebastiano Giuffrida – Bertoni Editore, ottenendo anche la seconda menzione di merito. La madrina del premio, Daniela Nicolò di Motus, ha elogiato il testo per la sua profondità e maturità, definendolo una denuncia accorata contro la repressione patriarcale e un inno alla libertà dell’arte.

2 marzo 2025 ore 18.30

Teatro Re Mida – Casa Cultura Via Filippo Angelitti, 32, 90145 Palermo.

Per informazioni: pagina instagram @camilleclaudel_24