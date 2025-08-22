Brutto incidente in autostrada sulla Palermo Mazara del Vallo. Un camion che trasportava sabbia è andato a fuoco sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi, dopo che ha invaso la corsia opposta a quella sulla quale viaggiava, capovolgendosi su un fianco.















Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è riuscito a mettersi in salvo prima che il camion venisse avvolto dalle fiamme. E’ stato poi trasportato all’ospedale di Castelvetrano. Sono intervenuti la polizia stradale e le squadre di Alcamo e Trapani dei vigili del fuoco.