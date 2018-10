Uno scontro tra un camion e una moto sta creando non pochi disagi in uscita da Palermo nei pressi del Baby Luna. Lo scontro è avvenuto nei pressi del Baby Luna in direzione Catania creando una lunga coda.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e gli agenti di polizia di Stato e quelli della municipale che si stanno occupando della viabilità ed eseguire i rilievi.

Il traffico lungo viale Regione Siciliana è paralizzato.