Traffico in tilt questo pomeriggio in viale Regione Siciliana a Palermo. Un grosso camion ha perso parte del carico che è finito sull’asfalto. Il fondo stradale è diventato molto scivolosi e poteva essere pericoloso per gli automobilisti e motociclisti.

Sono intervenuti gli uomini della polizia e i vigili del fuoco. I primi hanno deviato il traffico e i secondi insieme ad una ditta hanno ripulito l’asfalto.

Il restringimento nella circonvallazione ha provocato lunghissime code. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.