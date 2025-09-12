I giudici del Tar di Palermo hanno accolto il ricorso della MG Consulting che potrà continuare a gestire i punti vendita “Cammarata”. Vittoria che arriva dopo l’accoglimento della richiesta cautelare che aveva già sospeso il provvedimento del Comune di Palermo che intimava la chiusura delle attività e la perdita di lavoro per 27 impiegati.

Il Tar ha rilevato che l’autorizzazione commerciale non è decaduta e che dunque l’ordinanza comunale di interruzione dell’attività di vendita è stata emanata in maniera illegittima, come sostenuto dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Giovanni Scala che hanno assistito la società. Una decisione che smentisce la tesi sostenuta dai precedenti proprietari, secondo cui la nuova società subentrata nella gestione dei negozi non avrebbe avuto i requisiti per proseguire l’attività.

Con questo pronunciamento, il Tribunale ha garantito la continuità lavorativa e la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti, riconoscendo l’illegittimità dell’atto comunale e tutelando così i diritti di impresa della società.

“È una decisione di grande importanza non solo per il nostro cliente – spiegano i legali Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell & C. – ma anche per i lavoratori e le loro famiglie. Continueremo a difendere con determinazione il diritto al lavoro di chi opera nel rispetto delle regole”.