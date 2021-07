Proprietario denunciato per abbandono di animali

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10:30, sono intervenuti in via Luigi Capuana a seguito della segnalazione di una donna che lamentava l’abbandono di un cane all’interno di un’automobile, lì parcheggiata dal proprietario.

Lasciato al caldo, coi finestrini chiusi

I militari giunti sul posto hanno effettivamente constatato la presenza dell’animale che, in maniera evidente, accusava i primi segni di malessere dovuti al caldo che stava accumulandosi all’interno dell’autovettura i cui finestrini, tra l’altro, erano completamente chiusi.

“Una dimenticanza”

I militari sono risaliti alla proprietaria che, a sua volta, ha immediatamente contattato telefonicamente il figlio che poi, trafelato, ha raggiunto l’autovettura e spiegato ai militari che quella mattina era rientrato intorno alle 04.00 e, quindi, di essersi completamente dimenticato della presenza dell’animale al suo interno.

Proprietario sbadato, denunciato per abbandono di animali

L’animale è stato immediatamente rifocillato, mentre lo sbadato proprietario è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per abbandono di animali.

Il precedente

Un cane è stato salvato a inizio luglio dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco a Partinico (PA). La sua presenza era stata segnalata all’interno di un balcone di una casa in via Addotta. Sono stati alcuni residenti ad avere lanciato l’allarme questa mattina, notando la sofferenza dell’animale. Avevano notato che in casa non c’era nessuno e per questo si erano prodigati per passare ciotole di acqua e cibo. Notando però il protrarsi dell’assenza dei proprietari di casa, hanno deciso di chiamare i caschi bianchi.

La polizia municipale ha anzitutto tenuto in custodia il cane che è stato rifocillato con acqua e cibo. Era visibilmente disidratato ma in discrete condizioni. Ad essere stato rintracciato il proprietario di casa che però ha declinato ogni responsabilità. Infatti ha raccontato che la casa è stata data in affitto e che con gli stessi affittuari è in contenzioso da circa due anni e mezzo. Il proprietario di casa ha quindi deciso di presentare denuncia per maltrattamento e abbandono di animale.