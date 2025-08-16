Un cane è stato lanciato dal viadotto Palermo-Sciacca. Sino intervenuti gli operai del comune di Palermo e i vigili del fuoco.

“Ho attivato i dipendenti del canile municipale per recuperare un cane lanciato dal ponte della Palermo-Sciacca e precipitato in via Olio di Lino, località Palermo – dice l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli – Assistiamo all’ennesima crudeltà nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, in un bimestre estivo segnato da circa 450 abbandoni, a cui stiamo tenendo testa grazie alla dedizione e all’amore delle associazioni animaliste di volontariato, che coadiuvano la struttura del nostro canile municipale supportandoci nel mantenimento presso stalli personali e nelle relative procedure di adozioni”.

Sono in corso le indagini da parte del nucleo benessere animale della Polizia Municipale per assicurare i responsabili.

“Il cane si trova adesso presso il nostro presidio sanitario veterinario di via Tiro a Segno, applicate le prime cure sta apparentemente bene nonostante il volo – aggiunge Ferrandelli – probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e limitato le conseguenze e resterà sotto osservazione”.