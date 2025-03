Un capannone agricolo è andato in fiamme la scorsa notte in via del Sommacco a Misilmeri. Le fiamme sono divampate la scorsa notte attorno alle 23 e l’incendio è stato domato e la zona bonificata fino a questa mattina.

Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia. Sono in corso indagini e verifiche per accertare le cause del rogo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.