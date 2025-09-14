Cambio alla guida dell’ufficio circondariale marittimo di Porticello. Si è svolta venerdì 12 settembre, alla presenza del direttore marittimo della Sicilia occidentale nonché capo del compartimento marittimo di Palermo, il capitano di vascello Michele Maltese, la cerimonia per il passaggio di consegne tra il tenente di vascello Alessandro Barra, trasferito alla capitaneria di San Benedetto del Tronto, e il parigrado Matteo Di Peppe, originario di Chieti ma proveniente dalla capitaneria di porto di Pesaro.

“La cerimonia, aperta alla cittadinanza e molto partecipata, ha visto la presenza – si legge in una nota – delle principali autorità religiose, militari e civili del territorio. Nel suo intervento di commiato, il comandante Barra ha rivolto un sentito ringraziamento al personale dell’ufficio circondariale marittimo di Porticello per l’impegno e la dedizione al servizio durante il suo periodo di comando”. Il nuovo comandante Di Peppe si è impegnato a “corroborare la piena sinergia con tutti gli attori istituzionali e con le forze di polizia del territorio affinché sia sempre garantita un’azione amministrativa improntata al massimo rispetto del più profondo senso di legalità”.