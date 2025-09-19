Dramma questa mattina nella caserma di corso Calatafimi a Palermo. Un carabiniere di 52 anni si è tolto la vita con l’arma di ordinanza. Tantissimo dolore tra i colleghi.

I primi ad intervenire gli stessi militari e poi i sanitari del 118 che hanno potuto constatare il decesso.

Si attende in caserma l’arrivo del medico legale.

Il militare si trovava nella sua camera e non era in servizio. Si sta cercando di comprendere i motivi del gesto che hanno portato il militare a togliersi la vita.