E’ entrato al comando di polizia municipale di Carini per chiedere per una multa notificatagli oggi ed è stato denunciato per essersi allontanato da casa senza un valido motivo. M.C. di anni 61 di Cinisi questa mattina incurante delle limitazioni imposte dal governo ha approfittato dell’ingresso di altri dipendenti che avevano aperto la porta d’ingresso, ha chiesto di parlare con qualcuno su una multa presa in questi giorni.

Il comandante Marco Venuti lo ha fatto identificare e denunciare. Stessa sorte è toccata ad un cittadino di Capaci P.C. che si è presentato in Comune per parlare con il sindaco. Anche per lui è scattata la denuncia alla procura.

“Questi episodi – dice il comandante Venuti – evidenziano che, purtroppo i cittadini non hanno ben compreso la gravità della situazione e le motivazioni che hanno indotto il governo ad adottare le limitazioni alla libera circolazione. state a casa. Il tempo delle scuse alle forze dell’ordine è al momento sospeso. Appena tutto sarà finito potremo tornare a giocare a guardia e ladri. Ma ora no.

E’ il momento della serietà e della responsabilità”. “ Il comune di Carini- peraltro- prosegue Venuti – ha fornito gli indirizzi mail per raggiungere gli uffici comunali quindi non c’è alcuna necessità di venire a Carini e rischiare una denuncia penale. state a casa voi che potete”.