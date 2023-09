Ben 25 euro per una “consulenza” da una parrucchieria di Milano. Incredibile ma vero. Tornano gli “scontri pazzi“, con i clienti infuriati per gli aumenti generalizzati degli ultimi mesi. Stavolta il caso che in qualche modo ha a che fare col caro prezzi di cui si parla tanto in queste settimane è abbastanza assurdo, a tratti surreale, almeno secondo chi denuncia.

La consulenza d’oro

Qualche minuto speso per dare informazioni a una ragazza, poi un preventivo per taglio capelli e colore. Al costo di 25 euro, giustificati sullo scontrino emesso con la dicitura “consulenza trenta minuti”. Succede a Milano, in pieno centro, secondo quanto denunciato da una lettrice di MilanoToday. La ragazza, disorientata per quanto le è accaduto, allega il documento commerciale.

Le 25 euro “per un parere” e il commento

“L’assurdità di un parrucchiere in pieno centro a Milano che per la richiesta di informazioni e poi un preventivo per taglio e colore, ha poi avuto la sfacciataggine di chiedere 25 euro per il tempo dedicatoci”, scrive la giovane. “Il posto in questione è a due passi da Moscova – prosegue la lettrice -. Alla mia obiezione mi ha risposto che era di prassi del salone, ma tale prassi, come lui l’ha chiamata, non aveva cartelli che attestassero una tale assurdità! Per come la vedo io è un vero furto”.

