La casa abusiva non è stata demolita dopo 17 anni, e il Comune di Palermo non ha concesso l’accesso agli atti. Per questo motivo i residenti danneggiati dalla presenza dell’immobile che nel frattempo è stato anche ampliato hanno denunciato l’amministrazione comunale.

E’ quanto succede in cortile della Gomena a Palermo nella zona dell’Arenella. Qui una sentenza d’appello nel 2008 diventata definitiva aveva stabilito che gli uffici del Comune di Palermo avrebbero dovuto dare corso alla demolizione della costruzione che come accertato dagli agenti della polizia municipale, invece aveva subito un ampliamento con una sopraelevazione di 45 metri quadrati e terrazza da 32.

Invece la pratica da anni giace in archivio nell’ufficio condono sanatorie e abusivismo. I residenti, assistiti dall’avvocato Tiziana Staropoli, non sono riusciti dopo cinque richieste a potere visionare la pratica.

“Il segretario generale del Comune di Palermo, nella qualità di titolare dell’ufficio anticorruzione – si legge nella querela – non ha mai dato seguito a ben 5 diritto di accesso, nonostante il capo Gabinetto del sindaco ha sempre, per ogni richiesta di accesso, esortato al riscontro”.