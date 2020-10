In onda su BlogSicilia.it

Domani, martedì 20 ottobre, alle 14.45, primo appuntamento della 16esima stagione di Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella e che, per la prima volta, andrà in onda su BlogSicilia.it, con la diretta che sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella sarà trasmessa anche da VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Primo ospite in studio del format sarà il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che risponderà anche alle domande che già numerose stanno arrivando sulla pagina di BlogSicilia.it:

https://www.facebook.com/blogsicilia/posts/10158171792546773

In studio, inoltre, ci sarà anche il direttore di BlogSicilia.it, Manlio Viola, e in collegamento i giornalisti Mario Barresi (La Sicilia) e Salvatore Cannata, direttore di Videoregione.

Previsto anche un collegamento con Ficarra e Picone, il duo comico palermitano.

Infine, c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti.