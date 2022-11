Serie D, la sfida si gioca domenica alle 14.30

Sul campo della penultima in classifica per centrare la decima vittoria consecutiva, continuare il cammino in solitaria in vetta alla classifica e, perché no, agganciare il record del Palermo che nella stagione 2019-2020 centrò 10 successi nelle prime 10 partite. Il Catania ci prova e domani, domenica 6 novembre alle 14.30, sarà ospite del Cittanova per la decima giornata del girone I del campionato di serie D.

I rossazzurri, fin qui sempre vittoriosi col miglior attacco (24 reti fatte) e la difesa meno perforata (5 gol al passivo), faranno visita in Calabria ad una formazione che non ha mai vinto finora e che ha totalizzato 4 punti con 5 sconfitte nelle prime nove partite con 6 reti fatte e 17 subite. Inoltre il Catania ha un vantaggio di 8 lunghezze sulla seconda in classifica, il Lamezia Terme che riceverà il Licata formazione che dopo aver avuto un avvio difficoltoso è riuscita a risalire la china fino a metà graduatoria.

Ferraro “Le difficoltà non mancheranno”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro non si fida della classifica né tanto meno dei numeri. “Il campionato di Serie D presenta continuamente insidie – osserva – la gara con il Sant’Agata (vinta 3-2 dal Catania, ndr) insegna che ogni partita è diversa. Non dobbiamo mai perdere la dimensione del campionato e dobbiamo tenere conto delle motivazioni degli avversari, sempre al massimo quando incontrano il Catania, per far valere la nostra voglia e la nostra determinazione”.

Ferraro prosegue parlando della squadra: “Qui non esistono titolari, esiste il gruppo; abbiamo 16 over, 7 possono giocare dall’inizio e 9 devono rimanere fuori ma sempre pronti: i nostri calciatori lo sanno e sanno quanto può essere importante garantire l’apporto in corso di gara, perché è fondamentale non abbassare il ritmo. I ragazzi sono pienamente sintonizzati su questa lunghezza d’onda”.

L’allenatore non vuole cali di concentrazione e mette in guardia i suoi. “Occorre sempre dare il massimo sul piano agonistico e dell’intensità, giocheremo contro una squadra che ha recentemente cambiato allenatore ed è ancor più pronta, il campo sintetico è piccolo e non ci saranno pause, le difficoltà non mancheranno”, conclude.

Cittanova-Catania, i convocati

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, Giovanni Ferraro ha convocato ventidue calciatori per la sfida al Cittanova, in programma domani alle 14.30 allo stadio Morreale-Proto.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 16 Al. Russotto, 17 De Luca, 18 Rizzo, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 79 Jefferson e 99 Sarao.