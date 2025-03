CATANIA – “Per la prima volta sono state messe insieme tutte le Istituzioni locali, la STM e le rappresentanze dei lavoratori. Era il nostro obiettivo e ne siamo contenti seppure va sottolineato che quella di STM è una vertenza nazionale e il piano industriale e le sue ricadute non sono ancora stati discussi. Aspettiamo di farlo durante la riunione che si terrà al Mimit il prossimo 3 Aprile. Per quel giorno – annuncia Saro Pappalardo, Coordinatore nazionale Fismic, Aderente alla Confsal – abbiamo anche organizzato un sit-in in Via Veneto a Roma con circa 300 lavoratori provenienti da tutta Italia di cui oltre 100 da Catania”.

“Essere affiancati dalle Istituzioni locali durante questo difficile percorso non è un passo da poco ma non può che essere così. STM è infatti un’azienda troppo importante e strategica, oltre che per il nostro paese, soprattutto per il territorio siciliano ed etneo in particolare. A Catania lavorano oltre 5400 lavoratrici e lavoratori (oltre a tutto l’indotto) che tutti abbiamo il dovere di salvaguardare; di sicuro non possiamo consentirci un ridimensionamento. Servono garanzie di sviluppo ed occupazionali”, aggiunge Enzo Cantone Segretario Territoriale Fismic Catania”.

L’occasione è stata colta dal sindacato Fismic anche per pungolare l’amministrazione etnea a guida Enrico Trantino sulle condizioni della zona industriale dove insiste STM. Manca la manutenzione ordinaria e straordinaria e il sindaco Enrico Trantino ha promesso il suo impegno anche grazie all’arrivo, nei prossimi giorni, di circa 50 milioni di euro dalla Regione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.