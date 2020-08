Cateno De Luca non sarà candidato alla Presidenza della regione nel 2022 come si dice da tepo e come sembrava chiaro dalle sue mosse degli ultimi mesi. Il sindaco più amato d’Italia o meglio il secondo secondo l’ultuma classifica del Sole 24 ore, non abbandona Messina ma non rinuncia a lanciare la sua sfida a Musumeci costruita nei giorni del lockdown.

“Alle prossime elezioni regionali del 2022, il dato certo è che Sicilia Vera ci sarà. Se serve, l’attuale deputato all’Ars e amico, Danilo Lo Giudice, ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di candidato alla carica di Presidente della Regione” dic eil sindaco della città dello Stretto Cateno De Luca al termine dell’incontro organizzato ieri sera a Santa Teresa di Riva, nel rispetto delle misure di sicurezza, dal sindaco Danilo Lo Giudice, per un confronto con la cittadinanza sui tre anni di sindacatura trascorsi.

“Un passo avanti, certificato dall’organizzazione che da ottobre coinvolgerà Sicilia Vera su tutto il territorio regionale, con la selezione dei futuri candidati al Parlamento Siciliano. Il bene del territorio – continjua De Luca – ha la priorità sul resto e noi siamo pronti, nel nome del rinnovamento”.

Significativa la presenza all’evento anche del deputato regionale Vincenzo Figuccia, il quale condivide e porta avanti tale strategia politica. Una alleanza, quella fra i due movimenti politico di de Luca e di Figuccia, cher era nell’aria da oltre un anno e che adesso prende forma politica e concretezza con questa presenza. “Nel frattempo, io continuerò a dare il mio contributo in qualità di Sindaco di Messina, ruolo che con tutte le mie forze sto portando avanti e che, dopo due anni di buongoverno, ci sta permettendo di raccogliere con sacrificio i meritati frutti” aggiunge de Luca che il questo modo stringe ulteriormente a se il consenso più che ottenuto consolidato e ampliato in questi mesi a Messina .