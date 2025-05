Un messaggio pubblicato sui social e diffuso anche sui programmi di messaggistica annunciava la presenza di salmonella nell’acqua di Palermo.

“Non bevete acqua dal rubinetto anche se hai il depuratore. Tutte le bottiglie che hai riempito svuotale conservale e vai a comprare le casse di acqua. Per ora l’Amap di Palermo ha la salmonella. C’è il collega di mio padre che in coma. Stanno cercando di contenerla, ma se è passato non possiamo saperlo”.

Contro questo messaggio l’azienda che nega la presenza di salmonella ha dato mandato ai suoi legale di denunciare tutto alla polizia postale per risalire al responsabile e denunciarlo per procurato allarme.

“Abbiamo raccolto tutto il materiale – dicono dall’azienda – e chiederemo agli agenti di individuare chi ha messo in giro l’allarme del tutto infondato”.