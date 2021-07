Le critiche di PD e M5S

Barbagallo (Pd) “Musumeci si attivi per erogare subito i finanziamenti ai comuni etnei colpiti da cenere lavica”

“L’Etna produce questi effetti da mesi, e l’allarme dei sindaci va avanti. Giunto momento di agire”

M5s attacca sulla presenza di forestali ad Ambelia “Si tratta di un fatto assolutamente scandaloso, inaccettabile e soprattutto irresponsabile”

Il segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo chiede al presidente della Regione Nello Musumeci di trasferire subito le risorse agli Enti Locali in merito all’emergenza della cenere vulcanica dell’Etna che crea grave disagio nei comuni del Catanese.

E attacca parlando di Ambelia: “Con la stessa celerità con cui sono stati trovati i fondi per la Fiera di Ambelia, Musumeci ora si attivi – senza perdere altro tempo – per erogare subito i finanziamenti ai comuni etnei colpiti dalla cenere vulcanica. Basta annunci, stop alle promesse, la smetta di giocare allo scaricabarile: la Regione deve subito trasferire le risorse agli Enti locali che continuano a pagare per costi divenuti oramai insostenibili e che stanno mandando al dissesto le casse comunali”, ha sottolineato Barbagallo.

“È giunto il momento di agire”

“Si resta basiti nel leggere – prosegue – i proclami di Musumeci a mezzo stampa e via social sulla cenere vulcanica. L’Etna produce questi effetti da mesi, l’allarme dei sindaci va avanti da altrettanto tempo e lo abbiamo riportato, oltre che attraverso i comunicati stampa, anche all’Ars. Ora è il momento di agire e rendere subito disponibili i soldi in favore dei comuni etnei colpiti dalla cenere vulcanica”.

M5s “Sicilia brucia, corpo forestale è ad Ambelia”

Anche il Movimento 5 Stelle critica il governatore siciliano. Anche il capogruppo dei 5 Stelle Giovanni De Caro punta il dito su Ambelia, la fiera mediterranea del cavallo, ma per un altro motivo relativo alla presenza di uomini della forestale nella tre giorni della kermesse sportivo-culturale.

“Mentre la Sicilia brucia – sottolinea De Caro – il presidente Musumeci distrae il prezioso personale del Corpo forestale per attività di sicurezza e rappresentanza alla ‘sua carissima’ fiera di Ambelia. Si tratta di un fatto assolutamente scandaloso, inaccettabile e soprattutto irresponsabile. Ora, per i roghi chiama in soccorso l’Esercito, come in precedenza aveva fatto per i vaccini. Presto anche i siciliani chiederanno l’aiuto dell’esercito per salvare la Sicilia da Musumeci”.

“Governo impreparato e senza muoversi su prevenzione”

“Anche quest’anno – aggiunge Di Caro – il governo regionale si è fatto puntualmente trovare impreparato a fronteggiare la stagione estiva senza muovere un solo dito in fatto di prevenzione, dai viali parafuoco, alle coperture economiche per l’anti-incendio. Altro che esercito, il presidente della Regione non ha fatto neanche il minimo sindacale. A questo punto – conclude Di Caro – Musumeci venga a riferire in aula e ci dica cosa ha fatto materialmente per la prevenzione degli incendi nella nostra Isola”.