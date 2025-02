Aveva presentato istanza di sanatoria di un dammuso a Pantelleria, ma il Comune aveva emesso lo stesso l’ordinanza di demolizione. Michele D’Anca assistito dall’avvocato Alessandro Cucchiara ha presentato ricorso al Cga per chiedere l’annullamento dell’ordinanza comunale per la costruzione di sua proprietà in contrada Sataria.

I giudici d’appello hanno condiviso i motivi di appello e accolto il ricorso. Il Comune di Pantelleria prima di emettere l’ordinanza di demolizione dell’immobile avrebbe dovuto valutare l’istanza di sanatoria edilizia presentata da D’Anca.

Il Comune ha eluso l’apporto partecipativo del privato ed ha violato l’interesse privato in gioco, tenuto conto peraltro che il proprietario aveva presentato la domanda di sanatoria edilizia corredata di tutta la documentazione compreso il rilievo aerofotogrammetrico che attestava costruzione dell’immobile antecedente all’anno 1967.

Le opere edilizie contestate riguardavano in ogni caso al risanamento conservativo del dammuso per cui non era necessario neanche il parere della Soprintendenza che comunque è stato richiesto e ottenuto. Alla luce della decisione del Cga il dammuso non dovrà essere demolito.