I giudici del Cga hanno condannato il Comune di Palermo per avere disposto la chiusura per cinque giorni alla gelateria Stancampiano di via Campolo a Palermo per occupazione di suolo pubblico. Secondo gli accertamenti della polizia municipale la gelateria avrebbe occupato abusivamente lo spazio con sedie e tavoli senza averne diritto.

Per questo, sia nel 2016 che nel 2017, come sanzione era stata imposta la chiusura per 5 giorni dell’attività. Provvedimenti che ora, dopo essere stati ritenuti validi dal Tar, sono stati invece dichiarati illegittimi dal Cga, che ha pure condannato Palazzo delle Aquile a pagare le spese dei due gradi di giudizio.

I giudici amministrativi hanno accolto le tesi degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, che assistono l’imprenditore. La difesa ha messo in evidenza come lo spazio considerato come suolo pubblico dall’amministrazione comunale fosse invece un’area privata, soggetta al pubblico passaggio, di pertinenza del condominio in cui si trova la gelateria.