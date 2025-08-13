Domani messa nella missione speranza e carità

Anche la chiesa palermitana aderisce alla giornata del digiuno e della preghiera per la pace. Usmi di Palermo organismo dell’arcidiocesi di Palermo accoglie l’appello lanciato dall’unione internazionale delle superiore generali (Uisg) per domani giovedì 14 agosto, vigilia della solennità dell’Assunzione di Maria.

Un’iniziativa rivolta non solo alle comunità religiose, ma a quanti desiderano unirsi, condividendo lo spirito e lo stile della giornata.

E’ prevista per domani una messa alle 8.30 presso la chiesa della missione femminile di speranza e carità di via Garibaldi e a seguire momenti di preghiera. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da fra Giuseppe Bennici vicario parrocchiale della parrocchia di Sant’Antonino di Palermo.

“La Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Palermo aderisce all’iniziativa che l’Usmi nazionale ha proposto.

Non possiamo fare orecchie da mercante sulla barbarie della guerra che in questo momento sta coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo.

No! Noi non ci stiamo e ci schieriamo a favore di chi subisce inerme il dramma della guerra chiedendo al Signore, Principe della Pace, che i potenti della terra mettano fine alle guerre e alla corsa agli armamenti.

Chiediamo insieme al Signore che suggerisca alla comunità internazionale passi concreti perché possa regnare la pace e soluzioni immediate perché si estinguano i conflitti in corso – dice Fra Gaetano Morreale vicario dell’Arcidiocesi di Palermo – Non vogliamo essere complici di tanta crudeltà e di assurde posizioni politiche che non sono a favore della pace e della vita. Ci sentiamo di condannare tutte le azioni di governo che mirano a sovvenzionare i popoli in guerra con l’invio delle armi. Non è questa la Buona Notizia che Gesù di Nazareth è venuto a portare e che noi abbiamo abbracciato con la nostra Vita Consacrata, ma l’Evangelo di Gesù è Pace, Amore, Solidarietà, Attenzione agli ultimi e agli emarginati! La giornata di preghiera e di digiuno di domani 14 agosto è un segno evidente che noi ci schieriamo per la Pace e aborriamo ogni sentimento di odio e di vendetta che mette l’umanità contro l’umanità stessa!

La Vita Consacrata nella Chiesa è segno di comunione e noi Consacrati e Consacrate dell’Arcidiocesi di Palermo ci mettiamo accanto a chi in questo momento soffre per il dramma della guerra e preghiamo e digiuniamo”.