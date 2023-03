CONSIGLIO

“Il nuovo accordo fra il Comune di Palermo e la Soprintendenza per Beni culturali consentirà di semplificare le procedure per

l’installazione dei dehors in centro, rendendole più veloci – dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi – Un’ottima notizia per i commercianti in vista della stagione estiva, ma soprattutto un atto di buona amministrazione nell’interesse della città che deve coniugare la tutela del suo patrimonio artistico, la cura del decoro e un forte sostegno alle attività produttive, puntando alla sburocratizzazione”.

Un provvedimento per venire incontro agli imprenditori

Il regolamento Dehors era stato approvato a dicembre. Il sindaco Lagalla ha spiegato di cosa si tratta: “Con questo provvedimento veniamo incontro agli imprenditori con una maggiore chiarezza normativa e una semplificazione burocratica senza precedenti sul rinnovo delle concessioni e, in particolare, sulle nuove istanze, avendo la possibilità di iniziare a lavorare subito dopo aver presentato la richiesta di installazione di dehors”.

“Rispetto della legalità, dei residenti e dei cittadini”

E ancora: “Allo stesso tempo, grande attenzione dell’amministrazione è rivolta al rispetto delle esigenze dei residenti nelle aree della movida. Nel regolamento vengono inasprite le sanzioni in caso di recidiva di violazioni. In particolare, è prevista la revoca del titolo abilitativo all’esercizio di impresa alla quarta violazione nell’arco di 24 mesi.

Per questa ragione, ci aspettiamo grande collaborazione da parte di tutti gli esercenti, a beneficio di attività svolte nel rispetto della legalità e dei cittadini”.

“Settore vitale per l’economia cittadina”

“L’approvazione unanime del regolamento dehors rappresenta un importante segnale di apertura e vicinanza nei confronti del tessuto imprenditoriale della città. Un lavoro corale che dimostra la tangibile volontà dell’Amministrazione di instaurare un rapporto nuovo con le categorie produttive, con la consapevolezza che il mondo del food & beverage rappresenta un settore vitale per l’economia cittadina. Abbiamo preso atto, nel corso delle settimane, delle richieste delle associazioni di categoria, pur nella consapevolezza di dover contemperare gli interessi dei residenti con quelli degli imprenditori e l’atto votato oggi va in questo senso. Esprimo soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto, con la collaborazione di tutte le forze politiche, che rappresenta un momento di svolta nel rapporto tra l’amministrazione e la città”, aveva dichiarato a dicembre il capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, Domenico Bonanno.

Condivisione tra tutte le forze politiche

“Bene l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento Dehors, grazie anche al nostro voto favorevole.

Un risultato, questo, agevolato da un percorso di confronto e di condivisione tra tutte le forze politiche, che ha consentito di migliorare diversi articoli del testo. Con l’approvazione di questo atto, si dota il Comune di uno strumento che semplifica i procedimenti amministrativi per la concessione di occupazione del suolo pubblico e per la collocazione di Dehors per attività di somministrazione all’aperto.

Positiva, anche, la chiarezza che è stata fatta sulla parte che riguarda le sanzioni, che prevede meno giorni di chiusura, che avranno inizio sempre il martedì seguente l’accertamento della seconda o terza violazione, come modificato da un nostro emendamento. Ha trovato il nostro voto contrario, invece, l’emendamento che dà la possibilità di occupare le aree verdi pubbliche, perché secondo noi non possono essere invase da strutture ingombranti come i Dehors, ma che invece dove è necessario vanno recuperate e rese fruibili per l’intera collettività. Infatti, come abbiamo ribadito oggi in aula, avremmo preferito che la questione degli spazi verdi venisse affrontata esclusivamente attraverso appositi regolamenti, soprattutto quello dei Beni Comuni”, avevano detto il consigliere e capogruppo Massimo Giaconia e la consigliera Mariangela Di Gangi, di “Progetto Palermo”.