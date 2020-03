Un’altra storica realtà palermitana chiude battenti lasciando a casa ben 12 lavoratori. L’Azienda Vizzini Giuseppe srl, azienda sanitaria e di arredi bagno posta in liquidazione, infatti, ha chiuso i punti vendita di via Laurana, via Buccola e via Sammartino, ponendo i lavoratori in ferie forzate.

L’antica azienda di arredi bagno e sanitari e accessori vari con tre sedi nel centro di Palermo è in una condizioni difficile da comprendere. Posta in liquidazione ha messo il personale in ferie ma finito il periodo di permessi maturati non si sa cosa accadrà. I dipendenti si trovano nell’assurda condizione di sentirsi materialmente già licenziati e senza lavoro ma di non esserlo formalmente e dunque non poter fare nulla in alcun senso.

“Non è pensabile che, da un giorno all’altro, i lavoratori si ritrovino a non sapere più quale sarà il loro futuro occupazionale – dice Mimma Calabrò Segretario Generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani – Non siamo nemmeno a conoscenza di quali saranno le misure che adotterà l’azienda che, per molti anni, si è avvalsa della loro preziosa collaborazione divenendo leader nel settore dell’attività di sanitaria. Abbiamo subito formulato richiesta di incontro urgente al liquidatore – conclude la sindacalista – per entrare nel merito della questione e cercare ogni possibile soluzione che scongiuri probabili licenziamenti”.