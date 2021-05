Uiltucs, vertenza molto complessa

Proclamate quattro ore di sciopero dei dipendenti coinvolti anche in Sicilia nella decisione della società americana Disney Store srl di chiedere i negozi in Italia. Per i 230 dipendenti coinvolti c’è il concreto rischio di licenziamento.

È sicuramente una vertenza difficilissima per i sindacati le quali, purtroppo per esperienza diretta, conoscono bene le posizioni radicali che assumono le aziende americane.

La società Disney ha assunto la decisione di avviare un processo di riorganizzazione aziendale ponendo l’azienda in liquidazione e procedendo con il licenziamento collettivo. In sindacati in questa prima fase proclameranno 4 ore di sciopero davanti ai punti vendita.

“Sicuramente la situazione è molto preoccupante – dice Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – anche perché non ci sono mai stati segnali allarmanti da parte dell’azienda che comunque avrebbe potuto pensare ad un rilancio dell’attività rivedendo la formula commerciale per tempo.

La Uiltucs si impegnerà affinché venga tutelata l’occupazione e non escludiamo iniziative territoriali a sostegno della vertenza. I negozi sono ubicati in zone molto appetibili dal punto di vista commerciale e riteniamo che questo sia un elemento positivo”.