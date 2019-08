Intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Palermo Francesco Tarantino, 52 anni, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari nell’Opel Corsa di Tarantino bloccato in via Conte Federico hanno trovato nel cofano dentro un sacchetto per la spesa, 50 infiorescenze di marijuana.

Nel corso dei controlli in un terreno dell’uomo a Ciaculli, hanno scoperto una piccola piantagione di canapa indiana. Sono state rinvenute 18 piante in piena fioritura e grammi 530 di marijuana che stava essiccando essiccare. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.