Contrasti sul pagamento della camera

Due uomini sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco in un camping a Cinisi in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Uno dei due è arrivato in ospedale a bordo di un’auto, un secondo è stato portato all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 in codice rosso..

Feriti a colpi d’arma padre e figlio

I feriti sarebbero padre e figlio. Non è ancora chiaro cosa sia successo. I militari stanno cercando di ricostruire cosa sia avvenuto all’interno del camping. I carabinieri sono intervenuti alle 18:30 presso residence camping in via Porrazzi a Cinisi. Era arrivata la segnalazione di colpi arma da fuoco.

Il proprietario della struttura 76enne avrebbe sparato a colpi d’arma da fuoco due clienti, padre e figlio di 64 anni e 30, per dissidi legati a pagamento camera.

L’arma regolarmente detenuta e già sequestrata. Il proprietario si trova già in caserma.

I due feriti hanno la prognosi riservata

Padre e figlio feriti dal proprietario di un residence a Cinisi sono ricoverati all’ospedale Cervello e Villa Sofia. La prognosi per i due è riservata. L’uomo che ha sparato con una pistola detenuta legalmente al culmine di una lite è stato portato in ospedale per essere visitato. E’ stato identificato in caserma.

Poi sarà interrogato dal pm che sta coordinando le indagini.

Dovrà spiegare cosa sia successo e perché ha reagito sparando colpi d’arma da fuoco contro i due clienti. Dalle prime indagini sembra che tra i tre sia nato un diverbio e poi una rissa sul prezzo di una camera.

(in aggiornamento)