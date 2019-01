Sono quattro i disegni di legge del cosiddetto ‘collegato’ alla Finanziaria approvati dalla giunta Musumeci riunita a Pergusa domenica durante una maratona di circa 12 ore: quello generale, che comprende 17 articoli, è stato trasmesso all’Ars nella tarda serata di ieri e oggi sarà all’esame dei tecnici che lo stanno controllando in vista della seduta della commissione Bilancio prevista sempre per oggi. Gli altri tre ddl saranno trasmessi a Palazzo dei Normanni tra il pomeriggio di oggi e domani: riguardano norme sulla pubblica amministrazione, le riscossioni e i canoni concessori. In totale il ‘collegato’ è composto da una cinquantina di articoli. Il ritardo nella trasmissione, sottolineano dagli uffici, non è un vero e proprio ritardo. La giunta di domencia è intervenuta sulla bozza e occorre padeguare i documenti accompagnatori alle norme così come sono state odificate. Poi è necessario redigerele relazioni che introducono i ddl. Lavoro che gli uffici dell’assessorato hanno iniziato ieri mattinae dovrebbero completare oggi.

Nel pomeriggio alle 15 è in programma la conferenza dei capigruppo dell’Ars, alle 16 si dovrebbe riunire l’aula ma è probabile che sarà rinviata per consentire alla Bilancio di avviare l’esame dei documenti contabili e finanziari. Il nuovo calendario uscirà proprio dalla riunione della capigruppo e si capirà, in quel moment, qualisonoitempi preventibavili per giungere ad una approvazione almeno della finanziaria.

Gli altri ddl in completamento per la trasmissione contengono diverse altre sceltedi natura politica. Ci sono nuove regole per il Garante dei detenuti e per le modalità di gara e aggiudicazione degli appalti pubblici con l’introduzione del minor prezzo per i lavori pari o inferiori alla soglia comunitaria, abolizione del certificato medico entro i cinque giorni di assenza a scuola, 40 mln di euro in un triennio a copertura da parte della Regione dei mutui contratti dalle ex Province per fare fronte ai debiti, valorizzazione e dimissione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie col conferimento a fondi esistenti dello Stato o della Regione, 10 mln all’Ast per favorire biglietti gratuiti a studenti universitari, forze dell’ordine e disabili. Saranno trattati a stretto giro sempre in sede di sessione di bilancio. Almeno questa l’idea che dovrà, per, essere confermata proprio dalla conferenza dei capigruppo