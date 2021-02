Sono 518 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.929 tamponi processati con una incidenza di positivi di quasi il 1,9%, in discesa rispetto a ieri.

I nuovi contagi

La regione è decima nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.117. Il totale degli attualmente positivi è 25.771, con una diminuzione di 826 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1323.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 868; ovvero 40 in meno rispetto a ieri, aumentano quelli in terapia intensiva che sono 134, due in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 203 casi, Catania 147, Messina 31, Trapani 16, Siracusa 24, Ragusa 26, Caltanissetta 38, Agrigento 19, Enna 14.

Centro vaccinazioni a Palermo parte in ritardo

Ieri un blocco ai computer. Questa mattina un blackout del sistema elettrico. Al centro vaccinazioni della Fiera del Mediterraneo le vaccinazioni partono in ritardo. Ieri a protestare erano gli over 80 rimasti per un’ora in piedi in attesa che la situazione si sbloccasse.

Oggi decine di docenti sono rimasti in fila dietro le porte del padiglione 20.

C’è chi ha raccontato di essere in fila dalla 7.30 e ancora si doveva smaltire il turno dalle 8 alle 9. Ad attendere il vaccino circa 300 insegnanti nel cortile, almeno 300 insegnanti. Ad attendere la puntura over 80, forze dell’ordine, operatori sanitari e insegnanti.

Anche ieri come oggi la situazione è tornata alla normalità dopo un’ora. Stavolta la colpa è stato del gruppo elettrogeno che si è guastato. Le vaccinazioni anziché alle 8 sono partire alle 9.

Siracusa, giovane positivo sorpreso a passeggiare

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno denunciato un 24enne lentinese che, sebbene fosse positivo e sottoposto alla “quarantena obbligatoria”, è stato sorpreso per le vie del Comune a nord di Siracusano.

Gli inquirenti, al comando del dirigente del commissariato, Andrea Monaco, mentre stavano compiendo dei controlli sul rispetto delle norme legate al contenimento dell’emergenza sanitaria, si sono imbattuti nel giovane e dalla verifiche è emerso che era positivo.

Il suo comportamento ha messo in pericolo le persone con cui è entrato in contatto, per questo motivo le forze dell’ordine stanno provando ad identificare tutti coloro che hanno incontrato il 24enne durante la sua passeggiata. In merito al bilancio dei controlli anti Covid19 messi in campo dalla polizia e dai carabinieri,, solo nella zona di Lentini, sono state identificate 11 persone e sottoposti a verifica 7 veicoli.

A Siracusa, in relazione ai controlli anti Covid19, gli agenti delle Volanti hanno arrestato Stefano Aglianò, 21 anni, siracusano, accusato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto affermato dalla polizia, il giovane, che era in sella ad uno scooter, è incappato in un posto di controllo delle Volanti ma sarebbe scappato, sfiorando uno degli agenti.

I poliziotti si sono messi al suo inseguimento fino a quando sono riusciti a bloccare la sua corsa ma lo stesso 21enne avrebbe aggredito un investigatore, sferrandogli uno schiaffo al viso, centrato anche con il casco. Poco dopo, gli stessi agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno denunciato un uomo di 32 anni perché, nel corso di un controllo scattato in via Algeri, nel rione della Mazzarrona, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball occultata nel bagagliaio dell’auto su cui viaggiava.

Corleone, donna non attendere il tampone minaccia di morte il medico

Una donna di 38 anni è stata denunciata dalla polizia di Stato per minaccia aggravata ai danni di un medico del pronto soccorso dell’ospedale di Corleone. La donna si è presentata al pronto soccorso colta da malore.

Il medico di turno, prima di visitarla, ha attivato le procedure previste dalla legge e stava per misurare la temperatura ed eseguire il tampone per verificare se la donna fosse o meno positiva al Coivd 19.

L’attesa di alcuni minuti ha scatenato la rabbia della donna. Sono arrivati gli agenti che hanno identificato la donna e denunciata con l’accusa di minacce aggravate dalla qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa.

E’ al vaglio degli inquirenti la possibilità di denunciarla anche per il reato di interruzione di pubblico servizio.