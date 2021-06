Un gruppo di giovani contro agenti del Reparto Mobile

“A Palermo, si assiste ancora una volta ad episodi irragionevoli di violenza nei luoghi della movida cittadina nei confronti delle Forze dell’Ordine , in relazione all’aggressione di ieri sera subita dai Poliziotti a Piazza Magione. Orde di giovani senza controllo, senza regole e senza rispetto del comune senso civico, non trovano di meglio da fare che scagliare bottiglie di vetro contro le Forze di Polizia; ad avere la peggio un Poliziotto del XI Reparto Mobile di Palermo intervenuto per sedare gli animi a cui rivolgiamo i migliori auguri di

una pronta guarigione”. Lo dichiara Sergio Salvia Segretario Provinciale del Coisp di Palermo.

“Nei servizi di Ordine Pubblico, prosegue Salvia, la professionalità e lo spirito di servizio non è mai venuto meno da parte degli uomini delle Forze dell’Ordine, sempre presenti in strada e pronti a vigilare per la sicurezza collettiva. È giunto il momento che la Politica intervenga con provvedimenti più incisivi per frenare comportamenti violenti e dotare di maggiori strumenti di intervento gli operatori di Polizia a

salvaguardia dell’Ordine Pubblico e dell’incolumità di tutti, prima che accada l’irreparabile. È inammissibile – prosegue Salvia- che uomini e donne in divisa siano l’unico bersaglio della rabbia collettiva; la babele e la deriva sociale non possono essere pagate sempre dai servitori dello Stato che, privi di strumenti legislativi adeguati. sono mandati in strada a garantire l’incolumità di tutti”.

“Ieri sera alcuni poliziotti sono stati selvaggiamente aggrediti in Piazza Magione, nel cuore della movida palermitana, mentre cercavano di sedare una rissa- a dichiararlo Igor Gelarda capogruppo lega Palermo. Gli uomini in divisa sono stati colpiti più volte, anche con delle bottiglie, come si vede da alcuni video che girano sui social. Un uomo del reparto mobile ha riportato anche una ferita al collo ed è stato portato in ospedale. Movida e centro storico, specie di sera, a Palermo sono completamente fuori controllo. Dopo l’aggressione alla coppia gay di Torino, l’omicidio il giorno dopo alla Vucciria, annoveriamo anche questa aggressione nei confronti di esponenti della Polizia di Stato. Giusto l’appello del segretario provinciale del Coisp, Sergio Salvia, che ritiene ormai impossibile continuare di questo passo in città. La movida è un conto, la guerra che si sta consumando a Palermo ogni giorno, con morti e feriti, anche tra i rappresentanti dello Stato, è un’altra cosa.

Questa è la Palermo del sindaco Orlando, piena di spazzatura, di caos e d’abusivi per strada. Facciamo appello a quello che rimane di questa amministrazione comunale, ma anche al Questore, perché si riporti la legalità nel centro storico. Non possiamo continuare con questo bollettino di guerra. La sicurezza è uno dei punti che più ci sta a cuore come Lega. Nei prossimi mesi presenteremo il progetto sicurezza per Palermo, che sarà un fiore all’occhiello nel programma dell’amministrazione di centro destra, che governerà Palermo tra un anno” conclude Gelarda

“L’agente ferito del Reparto Mobile di Palermo ha avuto una prognosi di 15 giorni. Auguriamo a lui una pronta guarigione. La mia vicinanza personale e quella dell’Usip tutta ai colleghi rimasti feriti ieri sera per le aggressioni subite dai colleghi della Polizia di Stato presenti su Piazza Maggione da parte di un venditore ambulante spalleggiato da altri soggetti. Ancora una volta assistiamo ad atteggiamenti criminali che non possono e non devono essere tollerati. Le istituzioni tutte profondano il massimo sforzo al fine di tutelare le donne e gli uomini in divisa, in un periodo storico complicato, caratterizzato da alta tensione sociale ed in cui i poliziotti sono sempre in prima linea”. È quanto dichiarato da Giovanni Assenzio Segretario Generale Usip Palermo.

“La nostra solidarietà al poliziotto ferito ieri sera a piazza Magione a Palermo, noi siamo sempre dalla parte di chi lavora ogni giorno per tutelare l’ordine e la salute di tutti noi. Ci preoccupano questi episodi di violenza che continuano a verificarsi nella nostra città , serve maggiore presenza dello Stato oggi più che mai”. Ad affermarlo è Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani intervenendo dopo la rissa di ieri a piazza Magione dove è stato ferito un poliziotto. “Per risollevarsi Palermo ha bisogno di un clima di serenità servono maggiori controlli per fermare i facinorosi e restituire ora che si intravede la possibilità di tornare a una vita diversa dall’ultimo anno, sicurezza stabilità e certezze a tutti i palermitani”.