Si è accasciato mentre era in auto alla guida dell’auto di servizio e muore poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo prima da parte di un medico che si trovava in zona poi nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

Un addetto alla sicurezza della Ksm Giuseppe Accardi di 58 anni, è morto la scorsa notte, intorno alle 2, all’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati alcuni che, passando da lì, hanno deciso di lanciare l’allarme. Hanno visto l’uomo svenuto in auto e hanno chiamato i soccorsi. Prima è intervenuto un medico.

Poi sono arrivati un’ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco, che hanno sfondato il vetro dell’auto per verificare le condizioni dell’uomo. Che purtroppo era già deceduto.