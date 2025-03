Comune di Palermo e commercianti della città insieme nella lotta alla violenza contro le donne. Il numero antiviolenza, il 1522, apparirà sugli scontrini fiscali dei commercianti palermitani.

L’atto di indirizzo della giunta di Palermo

E’ questo l’atto di indirizzo votato dalla Giunta in favore delle donne vittime di violenza promosso dagli assessori alle Attività sociali e Attività produttive, Rosi Pennino e Giuliano Forzinetti che hanno condiviso la richiesta di adesione all’iniziativa avanzata dalla “Rete Zeromolestie Sinalp” (sindacato nazionale lavoratori e pensionati) durante un recente incontro.

Progetto aperto a tutti i commercianti

Il Progetto “Scontrino Zeromolestie Sinalp” è aperto a tutti i commercianti del territorio palermitano che vorranno aderire. Sullo scontrino – nella parte identificativa della ragione sociale dell’attività – sarà anche visibile in rosso la dicitura ” Telefono Antiviolenza 1522 – Progetto Comune di Palermo e Rete Zeromolestie Sinalp”.

Gli assessori

“Il Comune di Palermo – sottolineano Pennino e Forzinetti – è impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne, un’emergenza sociale che coinvolge la nostra società. Purtroppo, sempre più donne vivono una condizione di violenza che comporta isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. Auspichiamo un’adesione massiccia al progetto così da diffondere capillarmente sul territorio comunale il messaggio e il numero anti violenza e stalking 1522 sensibilizzando la cittadinanza sul fenomeno della violenza sulle donne”.

Diffondere gli strumenti antiviolenza

Il progetto, dunque, mira ad una maggiore diffusione in città del numero antiviolenza 1522 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Si parte dalla considerazione che la conoscenza di questo strumento non è ancora sufficientemente diffusa e trovarsi din fronte un “invito all’azione” in uno specifico momento può agevolare la “reazione” e la richiesta di aiuto. Il numero è gratuito, attivo 24 h su 24 e accoglie, con operatrici specializzate, le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.