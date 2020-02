Sorpresi in auto con 130 grammi di marijuana

La Polizia di Stato, ha denunciato due giovane sorpresi a bordo di una vettura presso la barriera autostradale A\20 carreggiata di Buonfornello (Pa) con della marijuana.

I due automobilisti C.A. e C.E., rispettivamente di 33 anni e 24 anni, abitanti di un comune della provincia erano stati a Palermo.

Durante le fasi del controllo dei documenti, gli occupanti hanno mostrato chiari segni di nervosismo e reticenza, tanto da indurre gli operatori ad approfondire, effettuando un’accurata ispezione nei loro confronti, estesa anche all’autovettura, a seguito della quale sono stati rinvenuti complessivamente 130 grammi di sostanza stupefacente, tipo “marijuana”, nascosti nel vano portabagagli posteriore: una parte dentro un borsone, nascosta in un piccolo recipiente in plastica usato per confezionare gelati, la seconda parte dentro un contenitore alimentare per animali domestici, avvolto in un sacchetto in cellophane.

Presumibile che i due si fossero approvvigionati di droga nel capoluogo palermitano, prima di fare rientro nel comune di residenza.

Si è, pertanto proceduto alla denuncia dei due uomini ed al sequestro dello stupefacente.