Nei guai un giovane dello Zen senza patente e senza assicurazione

Ha tentato di minacciare i lavoratori una ditta che stavano portando la sua auto sequestrata in un parcheggio giudiziario. Un giovane dello Zen 2 dovrà adesso presentarsi alla polizia giudiziaria come disposto da un’ordinanza del gip di Palermo eseguita dagli agenti del commissariato San Lorenzo.

E’ successo tutto lo scorso 29 marzo. Una pattuglia della polizia stradale ferma la vettura in via Lanza di Scalea. Dai controlli emerge che l’auto è senza assicurazione e il giovane non ha conseguito la patente di guida. Scatta il sequestro penale. La vettura viene caricata su un carro attrezzi e portata in deposito.

Durante il tragitto in viale Strasburgo il carro attrezzi è stato bloccato. Il giovane pretendeva la restituzione cercando di minacciare e aggredire i dipendenti. Apparentemente i due autisti hanno assecondato il giovane e hanno trasportato il mezzo allo Zen solo che si sono fermati alla caserma dei carabinieri.

Anche qui la rabbia del giovane non si fermava e tentava di danneggiare il carroattrezzi e la vettura. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza è stato ricostruito quanto successo e il giovane è stato denunciato.