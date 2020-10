Condotta dell’acqua gravemente danneggiata, la zona Nord di Palermo senza acqua

Redazione di

21/10/2020

Si prevedono gravi ripercussioni sull’approvvigionamento idrico di una grossa porzione della città di Palermo dopo il guasto avvenuto questa mattina su una importante condotta idrica che si trova lungo la Circonvallazione, nei pressi del ponte di via Belgio. Questa mattina è rimasta gravemente danneggiata da ditta privata la conduttura di ingresso acqua potabile in città che si trova all’incrocio fra parallela della Circonvallazione e via Konrad Roentgen. L’incidente è avvenuto all’interno di un cantiere nonostante l’Amap avesse fornito informazioni sul posizionamento e sulla profondità della conduttura. Si prevedono adesso gravi ripercussioni su approvvigionamento per tutta la zona Nord della città in corso di valutazione da parte dei tecnici dell’Amap in base al danno subito dalla conduttura.

