E’ di sei palermitani denunciati il bilancio dei controlli straordinari dei carabinieri messi a segno a Partanna e Mondello. In azione i militari della compagnia San Lorenzo, in sinergia con il personale del nucleo radiomobile, del Nas e del nucleo ispettorato del lavoro.

Durante le operazioni sono stati fermati due uomini di 34 e 57 anni che nel corso della perquisizione sono stati trovati in possesso di coltelli di genere vietato e, per questo motivo, sono stati denunciati “per porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Nel corso di un altro intervento, invece, è stato fermato un 45enne palermitano al volante: sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato avere un livello di alcol nel sangue superiore a quello consentito dalla legge. Anche per lui è scattata la denuncia. Stesso provvedimento per altri due palermitani di 40 e 49 anni, “sorpresi a espletare la professione abusiva di guardia macchine e parcheggiatore abusivo”, spiegano dal comando dei carabinieri.

Controlli in due attività commerciali di Mondello. Nella piazza principale del quartiere è stato deferito il titolare 32enne di un noto locale dove sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. “All’interno dell’attività – dicono dal comando dell’Arma – gli ispettori del lavoro hanno accertato la presenza di sette lavoratori in nero, di cui uno extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che non erano stati sottoposti alle prescritte visite mediche. Per il gestore sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 11.500 euro, ed è stata inoltre notificata la contestuale sospensione dell’attività”.

Nella stessa zona (in via Piano Gallo) i carabinieri hanno controllato un’altra nota attività e alla titolare, una 45enne palermitana, sono state contestate violazioni amministrative per un importo superiore ai 5 mila euro “per mancata formazione dei lavoratori, mancata nomina del medico, mancata valutazione dei rischi e per la presenza di telecamere non autorizzate”. Anche in questo caso non è stato fornito il nome dell’attività commerciale.

Complessivamente sono state identificate 189 persone, controllati 71 veicoli, effettuate 5 perquisizioni, segnalate 4 persone alla Prefettura di Palermo come assuntrici di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di modiche quantità di droga. Elevate 34 sanzioni al Codice della strada, tra cui 14 mancate coperture assicurative, 9 omesse revisioni, 5 guide senza patente, 4 mancanze di documenti di guida e due guide senza casco, per un totale di 44 mila euro.