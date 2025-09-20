E' successo sulla statale Palermo Agrigento

Incidente stradale sulla statale Palermo Agrigento. Un fuoristrada con a bordo due coniugi è caduta da un viadotto facendo un volo di 15 metri.

I due sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e recuperati dal nucleo Saf e affidati ai sanitari del 118 e trasportati in ospedale in gravi condizioni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che indagano per accertare le responsabilità dell’incidente.

La statale è rimasta chiusa per consentire gli interventi delle squadre di soccorso.