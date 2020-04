Oltre duecento cinquanta mascherine e un Vademecum Covid 19, con tutte le disposizioni igieniche da seguire secondo quanto stabilito dalla direttive ministeriali, che saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini con l’acquisto di uova di Pasqua solidali, il cui ricavato andrà in beneficenza.

È l’ iniziativa promossa e organizzata dalla Karol Spa per sopperire alla mancanza e alle difficoltà di reperire mascherine, che saranno disponibili nella farmacia Musumeci di Portella di Mare di Misilmeri a partire da domani.

“ Abbiamo pensato di dare il nostro contributo -spiega l’avvocato Marco Zummo, presidente della Karol – con un piccolo gesto che può aiutare a sentirsi un po’più protetti soprattutto per i soggetti più deboli, coniugando emergenza e solidarietà perché offriremo gratuitamente le nostre mascherine a chi acquista delle uova di pasqua al prezzo di 10 euro, il cui ricavato andrà devoluto in

favore del banco alimentare della Caritas Diocesana.

Cerchiamo di fare la nostra parte -aggiunge Zummo- e di dare una mano in questo momento in cui si registra grande panico e tensione per la diffusione del coronavirus, e purtroppo anche episodi di sciacallaggio da parte di banditi che propongono l’acquisto di mascherine e detergenti a prezzi esorbitanti. E al tempo stesso sostenendo economicamente i tanti bisognosi che non hanno risorse per vivere”.

Insieme alle mascherine la Karol offrirà anche la Karol cure card che garantisce alcuni servizi sanitari ai titolari che si possono consultare sul sito www.karolcarecard.it



