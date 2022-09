La ricetta del candidato del Terzo polo

Gaetano Armao, candidato alla presidenza della Regione siciliana per il Terzo polo di Calenda e Renzi, è intervenuto al confronto promosso dall’Ordine dei commercialisti sottolineando che “la madre di tutte le riforme e quella della pubblica amministrazione connessa alla necessità di rafforzare le Zes (zone economiche speciali) e le super Zes che abbiamo istituito rafforzando la fiscalità di vantaggio”.

“Insularità è diventata norma costituzionale”

Il professor Armao ha poi ricordato che grazie al suo impegno “il tema dell’insularità con gli amici sardi ha avuto riscontro europeo e nazionale e che, possiamo dire con orgoglio, è diventata norma costituzionale che produce, come primo risultato, uno stanziamento sul bilancio dello Stato di 100milioni di euro. Ovviamente la fiscalità di sviluppo legata alle Zes speciali sono la chiave di volta per attrarre investimenti in Sicilia che consentono a pensionati e lavoratori di vivere in Sicilia ma operare a livello nazionale e internazionale. La digitalizzazione della Sicilia che è arrivata al 60% contribuisce in maniera decisiva a completare questo mosaico per lo sviluppo della nostra terra”.

Verde per l’Italia sosterrà Gaetano Armao

“Verdi per l’Italia è molto attenta, come noto, alla difesa dell’ambiente e alla tutela del rapporto economicità-salute dei cittadini. La Sicilia – dichiara Domenico Minasola, presidente di Verdi per l’Italia – rischia di essere sempre più un’isola-discarica. L’espansione delle discariche è una cancrena isolana in fase sempre più terminale, nonostante l’attuale differenziata. Servono urgentemente impianti di termovalorizzazione per eliminare le quote rifiuto non differenziabili.

Condividiamo la scelta del candidato governatore Gaetano Armao di Azione – Italia Viva al fine di realizzare due termovalorizzatori. E’ una scelta – prosegue Domenico Minasola – che guarda al futuro della nostra isola e che darà luogo a maggiore ricchezza, infatti la generazione di energia diminuirà l’impatto fiscale a beneficio del risparmio per le famiglie siciliane.

L’Autonomia siciliana, in passato, non sempre è stata usata appieno nell’interesse della Sicilia. I cittadini siciliani meritano maggiore rispetto, il diritto alla salute e ad un ambiente sano, sicuro e produttivo. Ecco perché – conclude Minasola – il 25 settembre Verdi per l’Italia sosterrà il candidato Gaetano Armao alla presidenza della Regione Sicilia”.